İşte CHP omurgasızlığı 17 Ocak 2019, Perşembe

Cumhuriyet Halk Partisi'nde tepeden tırnağa omurgasızlık örnekleri yaşanmaya devam ediyor. 2010 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan "kaset kumpası" sırasında aday olmayacağını açıklayan daha sonra üzerinden 1 ay bile geçmeden adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm partililere örnek olmuş durumda. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi daha önce aday olmayacaklarını açıklayan Tanju Özcan ve Aziz Kocaoğlu Kılıçdaroğlu'nun izinden gidip çark ederek "adayız" dedi.