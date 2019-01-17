Cumhuriyet Halk Partisi'nde tepeden tırnağa omurgasızlık örnekleri yaşanmaya devam ediyor. 2010 yılında dönemin CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'a kurulan "kaset kumpası" sırasında aday olmayacağını açıklayan daha sonra üzerinden 1 ay bile geçmeden adaylığını açıklayan Kemal Kılıçdaroğlu, tüm partililere örnek olmuş durumda. 31 Mart 2019 yerel seçimleri öncesi daha önce aday olmayacaklarını açıklayan Tanju Özcan ve Aziz Kocaoğlu Kılıçdaroğlu'nun izinden gidip çark ederek "adayız" dedi.
İşte CHP omurgasızlığı17 Ocak 2019, Perşembe
- İşte CHP omurgasızlığı
- Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli açıklamalar
- Kanyonda 4 gün önce kaybolan üniversiteli gencin son görüntüsü
- Müge Anlı son bölümde neler yaşandı? 17 Ocak Müge Anlı full izle
- CHP'nin İstanbul adayı Ekrem İmamoğlu'na "Sana oy yok" diyen Maruze Teyze konuştu
- 115 yaşındaki Fatma ninenin son arzusu Başkan Erdoğan'ı görmek
- Üniversite öğrencisini havaya ateş açarak kurtardılar
- İstanbul Esenyurt'ta şüpheli paket alarmı
- İstanbul Kartal'da korkunç olay! Başından vurulup öldü
- Hollanda'da skandal! Cami önünde İslam karşıtı gösteri
- Kadıköy'de yangın paniği! Trafo bir anda alev aldı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.