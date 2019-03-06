İşte CHP, İP ve Saadet'in ortağı HDP! 06.03.2019 22:02

CHP, Saadet Partisi ve İYİ Parti'nin 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi kol kola yürüdüğü HDP bugün yine nefret kustu! Zillet İttifakı'nın üyesi HDP mitinginde eşbaşkan Sezai Temelli "Bozkurt işareti yapanlar bizim kardeşimiz değil" diyerek milliyetçi vatandaşlarımızı hedef aldı. CHP, İYİ Parti ve Saadet'in ortağı HDP'nin mitinginde ayrıca Kürdistan ve terör örgütü elebaşı Apo sloganları atılması dikkatlerden kaçmadı...