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İşte CHP-HDP-İP-SP'nin ittifak yapacağı iller

20.02.2019 17:59

Siyasi partilerin aday listelerini il ve ilçe seçim kurullarına bildirme işlemi sona erdi. İşte CHP-HDP-İP-SP'nin ittifak yapacağı iller...


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