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İşte CHP adayı İmamoğlu'ndan yalan rüzgarı

16.06.2019 22:34

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, canlı yayında soruları yanıtladı. İmamoğlu, Cumhur İttifakı Binali Yıldırım karşısında söylediği yalanlar yüzünden köşeye sıkışınca "ben yalan söylemem" dedi. İmamoğlu'nun bu açıklaması, geçmişte söylediği birçok yalanı bir kez daha gündeme getirdi. İşte İmamoğlu'nun yalanlarından bazıları...


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