İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı skandal VIP görüntüleri (Video) 13.06.2019 18:55

CHP İstanbul Büyükşehir belediye Başkan adayı Ekrem İmamoğlu’nun VIP salonu kullanma hakkı olmamasına rağmen zorla işgal etmesi sırasında Ordu Valisi’ne yönelik ‘Valiniz itlik yapmıştır’ ifadelerini kullanmış ardından ise inkar ederek ‘vali basitlik yaptı’ dediğini öne sürmüştü. En yandaş CHP'li Fatih Portakal, FOX Haber’de görüntüleri yayınlamaktan çekinmişti. İşte CHP adayı İmamoğlu ile en yandaş arkadaşı Portakal'ın yayınlamadığı görüntüler...