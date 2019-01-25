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İşte CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun son tiyatrosu

25 Ocak 2019, Cuma

CHP'nin İstanbul Büyükşehir belediye başkan adayı Beton Ekrem'in yeni bir skandalı daha patlak verdi.


Kurgu aday 'Beton Ekrem' kirli bir algı hareketi başlattı. Skandallar kralının ekibi pazarda, sokakta başörtülü kadınları bulup, onlarla anlaşıp Beton Ekrem ile karşılaştırıyor. Karşılarında Beton Ekrem'i gören sokak tiyatrocuları şaşırmış numarası yapıyor. Seçimi kazanamayacak olan Beton Ekrem'in tek hedefi 31 Mart sonrası.. İşte kurgu adayın yeni tiyatrosu...


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