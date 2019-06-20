İşte CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun sicili! Belediyeyi milyonlarca lira zarara soktu, Sayıştay 19 başlıkta uyardı (Video) 20.06.2019 17:30

Olmayan Sayıştay Raporu ile "İBB'de yolsuzluk" algısı yaratmaya çalışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun, Beylikdüzü Belediyesi'nde yaptığı vurgunun yüz milyonlarca lira olduğu ortaya çıktı. Beylikdüzü Belediyesi hakkında 2016'da Sayıştay tarafından hazırlanan raporda 19 başlıkta uyarılarda bulunulurken, belediyenin borçları nedeniyle İller Bankası’ndan bile kredi alamaz hale geldiği öğrenildi.

Cumhur İttifakı adayı Binali Yıldırım'a yüklenmeye çalışan CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine ait Sayıştay raporu ortaya çıktı. Denetiçilerin Beylikdüzü Belediyesi'nde yaptığı denetimler sonucunda en dikkat çekilen bölüm ise ilçedeki işletmelerin yüzde 65'inin ruhsatsız olması.

İmamoğlu katıldığı televizyon programında Binali Yıldırım'a İBB ile ilgili hazırlanan Sayıştay raporunu gösterip rapordaki bazı tespitler üzerinden usulsüzlük suçlamalarında bulundu. Bunun üzerine Sayıştay yaptığı açıklamayla İmamoğlu'nu yalanladı. Sayıştay'dan yapılan açıklamada kamu idarelerinin hesaplarının denetlediği, raporlarının Meclis'e ve ilgili idarelere gönderildiği vurguladı.

19 RAPOR DÜZENLENDİ

CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanlığı dönemine denk gelen 2016 yılında Sayıştay'ın hazırladığı raporlara ulaşıldı. Akşam Gazetesi'nin haberine göre 19 ayrı raporun düzenlendiği denetlemede birçok tespit yer alıyor. Raporda belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan ve faaliyet niteliği itibarıyla Eğlence Vergisi mükellefi olan 18 işyerlerine ilişkin olarak 2016 yılı içinde Eğlence Vergisi tahakkuk ettirilmediği buna bağlı olarak gelir kaybına sebep olunduğuna vurgu yapılıyor.

VERGİLER TOPLANMADI

Tahakkuku yapılan Emlak Vergisi, Çevre Temizlik Vergisi, İlan ve Reklam Vergisi ve Eğlence Vergisi alacaklarından bir kısmının tahsil edilmediği de raporda vurgu yapılan unsurlardan.

7790 İŞYERİ RUHSATSIZ

Sayıştay raporunda belediye sınırlarında işyeri açma ve çalışma ruhsatı olmaksızın faaliyet yürüten işletmelerin varlığı tespit edildi. Belediye sınırlarında aktif olarak faaliyet gösteren ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olan 11.852 işyerinin olduğu ve bunların, yaklaşık yüzde 65'inin (7.790 adet) ruhsatsız faaliyet gösterdiği saptandı. Buna bağlı olarak da Belediyenin, işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı geliri, eğlence yerleri için eğlence vergisi gibi gelir kayıplarının olduğu değerlendirildi.

1843 TAŞINMAZ KAYITLI DEĞİL

Beylikdüzü Belediyesi bin 843 taşınmazı kayıt altına almadı. Belediyenin 84 mülkü işgal edildi. Belediye bu işgalcileri tahliye etmedi.

BEYLİKDÜZÜ'NDE DEVASA ZARAR

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile yaptığı İstanbul tartışmasında 82 milyonun gözü önünde Sayıştay Raporu yalanını atıp, İBB için 753 milyon liralık hayali zarara uyduran CHP adayı Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullular'dan gizlemeye çalıştığı bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. Ekrem İmamoğlu, BeylikdüzüBelediyesi'ni 2014 yılında AK Partili Belediye Başkanı Yusuf Uzun'dan 100 milyon lira borç ile devraldı. Bütçe raporuna göre İmamoğlu'nun israfkar harcamaları yüzünden Aralık 2018'de borç 488 milyon lirayı buldu. CHP adayının görevinin son günlerinde ise bu rakam 500 milyon lirayı aştı. Söz konusu devasa borca, belediye iştiraklerin borcu da dahil değil.

BANKALAR KREDİ VERMİYOR

Diriliş Postası'nın haberine göre Ekrem İmamoğlu döneminde belediyeye ait birçok arazi satıldı, kat karşılığı verilen arazilerdeki konutlar bile çoktan elden çıkarıldı, ona rağmen devasa borç var. İmamoğlu'nun iç ettiği rakamın 700 milyon lirayı aştığı belirtiliyor. İBB için israf edebiyatı yapan Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediyesi'ni düşürdüğü içler acısı durumu, Beylikdüzü Belediyesi eski Meclis Üyesi Mücahit Birinci tüm detaylarıyla anlattı. Bankaların Beylikdüzü Belediyesi'ne kredi bile vermediğine dikkat çeken Birinci, "Beylikdüzü Belediyesi İller Bankası'ndan kredi alamayacak pozisyona geldi. Diğer bankalar bir şartlar dayatıyorlar bize kapitülasyonlar gibi. Diyorlar ki, haczedilemeyecek yerler için Meclis'ten karar alacaksınız haczedebileceğiz." dedi.

TEK PROJESİ YOK

Birinci, yarım milyar liralık borca karşılık İmamoğlu'nun Beylikdüzü'nde dişe dokunur hiçbir projeye imza atmadığına dikkat çekerek, "Ekrem İmamoğlu'nun bana bir projesini söyleyin. Örneğin Yaşam Vadisi. Ekrem İmamoğlu'nun Yaşam Vadisi ile uzaktan yakından alakası yok. Yaşam Vadisi'nin eski ismi Yeşil Vadi'ydi. Burasıyla ilgili düzenlemeleri, imar çalışmaları Vehbi Orakçı zamanında yapıldı. Sonra Yusuf Uzun, Yaşam Vadisi'ni resmen bitirdi teslim etti." diye konuştu.

YAKINLARI ZENGİNLEŞTİ

Beylikdüzü Belediyesi'ni borç batağına sürükleyen Ekrem İmamoğlu, yakın çevresini ise zenginleştirdiğini dile getiren AK Parti'li Birinci, şu ifadeleri kullandı: "Yağmur basma sorunu olan Beylikdüzü Kültür Merkezi harcanandan çok cüzi bir miktara tamiratı yapabilecekken, Ekrem İmamoğlu ne yaptı? Onun 10-15 katı para harcadı. İhalenin kimin tarafından alındığı da incelenmeli. Ekrem İmamoğlu israf diyor ya, tüm İstanbulluları Beylikdüzü Kültür Merkezi'ni davet ediyorum. Ekrem İmamoğlu, sıfırdan yaptığı, projelendirdiği tek bir yeri söylesin. Maalesef hiç bir yer yok. Özgecan Aslan kültür merkezi de kiralık bir binadır. Şahsa ait binayı ihya ettiler. Dolayısıyla kiralık yerde Özgecan Aslan Kültür Merkezi'ni açtım diye böbürleniyor.