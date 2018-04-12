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İşte Cengiz Ünder'in asisti!

10 Nisan 2018, Salı

Milli futbolcumuz Cengiz Ünder, Roma'nın 4-1'in rövanşında Barcelona'yı 3-0 yenerek Şampiyonlar Ligi yarı finaline çıktığı maçta üçüncü golün asistini yaptı.

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