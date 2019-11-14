İşte "Çavuşoğlu neden ayakta" yalanının iç yüzü! Algının başını Can Dündar çekiyor 14.11.2019 14:53

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Trump arasındaki tarihi zirve, Türkiye düşmanı çevreleri rahatsız etti. Can Dündar başta olmak üzere bazı kesimler görüşmeden bir fotoğraf paylaşarak "Çavuşoğlu neden ayakta?" yorumuyla Türkiye'nin diplomatik zaferle çıktığı görüşmeye gölge düşürmek istediler. Algı operatörlerinin ucuz oyunu, fotoğrafın orijinalinin yayınlanmasıyla ortaya çıktı.