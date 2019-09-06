Ekrem İmamoğlu'nun yanından ayırmadığı, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun sosyal medyada yaptığı paylaşımlar CHP'nin ve kendisinin çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne serdi. Kaftancıoğlu'nun paylaşımları İslam'a hakaret, halka aşağılama, tehdit ve küfür dolu...
İşte Canan Kaftancıoğlu'nun gerçek yüzü! İslam düşmanlığı, küfür, aşağılama, nefret...06.09.2019 17:43
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