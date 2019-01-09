İşte 'çağdaş' Batı polisinin hırsızlık anı 09 Ocak 2019, Çarşamba

Fransa'nın başkenti Paris'te kendilerini sarı yelekliler olarak tanımlayan göstericiler yapılan zamları protesto etmiş, Paris sokaklarını ise savaş alanına çevirmişti. Göstericilere müdahale eden Fransız polisi ise uyguladığı orantısız şiddet ile çok konuşulmuş dünyanın tepkisini çekmiş. Şimdi ise sosyal medyada yayınlanan ve Fransız polisine ait olduğu iddia edilen başka bir skandal görüntü daha paylaşıldı. Görüntülerde Fransız polislerinin bir marketi yağmaladığı görülüyor.