İşte Büyükçekme'deki usulsüzlüğün perde arkası! CHP lehine sahte belgeyle seçmen kaydı tespit edildi 05.04.2019 14:50

31 Mart yerel seçimleri öncesi Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı ortaya çıkmıştı. AK Parti İlçe Teşkilatı'nın yaptığı araştırmaya göre, CHP lehine sahte belgeyle usulsüz seçme kaydı tespit edildi. 2018 yılı içinde 13 bin usulsüz seçmen kaydı yapıldığı ve 3 yıllık süre içinde bu rakamın 20 bine ulaştığı görüldü. Büyükçekme'deki usulsüzlüğün perde arkasını A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak canlı yayında anlattı.