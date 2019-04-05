İşte Büyükçekme'deki usulsüzlüğün perde arkası! CHP lehine sahte belgeyle seçmen kaydı tespit edildi

31 Mart yerel seçimleri öncesi Büyükçekmece'de usulsüz seçmen kaydı yapıldığı ortaya çıkmıştı. AK Parti İlçe Teşkilatı'nın yaptığı araştırmaya göre, CHP lehine sahte belgeyle usulsüz seçme kaydı tespit edildi. 2018 yılı içinde 13 bin usulsüz seçmen kaydı yapıldığı ve 3 yıllık süre içinde bu rakamın 20 bine ulaştığı görüldü. Büyükçekme'deki usulsüzlüğün perde arkasını A Haber Yurt Haberler Şefi Kerim Ulak canlı yayında anlattı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.