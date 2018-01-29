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İşte Burseya Dağı’nda yaşanan çatışma anları!

28 Ocak 2018, Pazar
TSK ve ÖSO ile terör örgütü PYD/PKK arasında Afrin'in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı'nda yoğun çatışmalar başladı. İşte o anlar...
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