İşte Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınının tamamı

31 Mart yerel seçimleri sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi başkanlık seçimleri iptal edilmiş 23 Haziran 2019 Pazar günü yenilenmesine karar verilmişti. Cumhur İttifakı Adayı Binali Yıldırım ve Millet İttifakı Adayı Ekrem İmamoğlu seçimlere sayılı günler kala ortak canlı yayında soruları yanıtladı. İşte ortak canlı yayının tamamı...
İşte Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak canlı yayınının tamamı17.06.2019 04:31
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