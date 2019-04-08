İşte belgelerle 31 Mart yerel seçimlerinde Büyükçekmece'de yapılan usulsüzlük 08.04.2019 20:50

31 Mart yerel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından CHP'nin sandık hırsızlığı gün yüzüne çıktı. İstanbul'un birçok ilçesinde AK Parti adayı Binali Yıldırım'ın binlerce oyunu CHP adayı Ekrem İmamoğlu'na yazan CHP'nin seçim öncesi organize olarak sandıklarda örgütlendiği ortaya çıktı.

AK Parti'nin seçimin iptali için başvurduğu Büyükçekmece'de, 21 bin seçmenin usulsüz olarak taşındığı, yasak olmasına rağmen Büyükçekmece'ye çevre ilçelerden memurlara görev verildiği ve nüfus müdürlüklerinde organize usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. TIR garajlarına, anaokullarına seçmen gösterdiler. Toplam 11.189 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiği tespit edildi. Mehmet Özgür Samanlı isimli şahıs tarafından kayıtları gerçekleştirilen 519 kişinin gösterildiği sahte ikametler...

8 Nisan 2019 itibariyle İstanbul'un Büyükçekmece ilçesine kayıt edilen 7.282 kişiden 4.508'i seçmen listesinde yer almıştır. 519 usulsüz veya sahte adres kaydı 100 adet imzasız adres beyanı belirlendi. Usulsüz ve sahte adreslerin birçoğu inşaat, boş arsa olarak yer alıyor. İşte belgeleriyle o usulsüzlükler...

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'de seçimin iptaliyle ilgili talepleri olduğunu açıklamıştı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Büyükçekmece'deki seçimlerde yapılan usulsüzlüklerle ilgili önemli açıklamalarda bulunarak, "11 bin 186 kişinin ikamet kaydının Büyükçekmece'ye getirildiğini tespit etmiş bulunmaktayız" demişti.