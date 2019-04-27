İşte belgelerle 31 Mart yerel seçimlerinde Arnavutköy'de yapılan usulsüzlük 27.04.2019 18:06

Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın oylarının nasıl iç edildiğini gösteren yeni belge ortaya çıktı. Arnavutköy’de bir sandıkta iki sonuç tutanağı hazırlandı ve Yıldırım’ın ‘182’ oyunun ‘1’ olarak yazıldığı tutanak YSK’ya gönderildi.