İşte belgelerle 31 Mart yerel seçimlerinde Arnavutköy'de yapılan usulsüzlük

Cumhur İttifakı’nın adayı Binali Yıldırım’ın oylarının nasıl iç edildiğini gösteren yeni belge ortaya çıktı. Arnavutköy’de bir sandıkta iki sonuç tutanağı hazırlandı ve Yıldırım’ın ‘182’ oyunun ‘1’ olarak yazıldığı tutanak YSK’ya gönderildi.
İşte belgelerle 31 Mart yerel seçimlerinde Arnavutköy'de yapılan usulsüzlük27.04.2019 18:06
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