İşte Batı'nın insan hakları! 6 polis bir şahsı darp etti...10.03.2019 21:40
Avrupa'dan her gün gelen İslamofobik ve ırkçı saldırı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde 6 İngiliz polisi, Müslüman olduğu düşünülen şahsı bir odaya kapatıp feci şekilde darp ediyor. 6 İngiliz polisinin, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açığa alındığı belirtiliyor.
- Başkan Erdoğan: Bunlar bayrak düşmanı
- HDP mitinginde "terör propagandası" yapan eski Siirt Belediye Başkanı Selim Sadak gözaltına alındı
- Başkan Erdoğan minik kızın ilgisine kayıtsız kalmadı
- Dünden bugüne skandallarla dolu CHP belediyeciliği!
- Başkan Erdoğan'dan Mersin'de önemli açıklamalar
- Ümraniye TEM otoyolunda trafiği kilitleyen kaza
- Bakan Albayrak'ın esnaf ziyaretine yaşlı dede duasıyla damga vurdu
- Başkan Erdoğan Adana'da vatandaşlara seslendi
- Başkan Erdoğan'dan İstanbul'da ezan sesini ıslıklarla protesto edenler sert tepki!
- THY uçağı ABD'de türbülansa girdi
- Etiyopya Havayolları'na ait 157 kişiyi taşıyan uçak düştü!
- Mansur Yavaş iş adamı Necmettin Kesgin'i tehdit etti
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.