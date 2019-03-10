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İşte Batı'nın insan hakları! 6 polis bir şahsı darp etti...

10.03.2019 21:40


Avrupa'dan her gün gelen İslamofobik ve ırkçı saldırı haberlerine bir yenisi daha eklendi. Görüntülerde 6 İngiliz polisi, Müslüman olduğu düşünülen şahsı bir odaya kapatıp feci şekilde darp ediyor. 6 İngiliz polisinin, görüntülerin ortaya çıkmasının ardından açığa alındığı belirtiliyor.
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