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İşte Başkan Erdoğan'ın Tekirdağ'da izlettiği o video

16.03.2019 14:45

Başkan Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun Yeni Zelanda’daki terör katliamına ilişkin yorumunda kullandığı ifadelere çok sert tepki gösterdi. Başkan Erdoğan, “Terbiyesize bak, "İslam dünyasından kaynaklanan terör" diyor. Senin Avustralyalı senatörden ne farkın var. Bunu söyleyecek kadar izanını kaybetmiş birisi bu ülkede siyaset yapıyor” dedi. Konuşma sonrasında Başkan Erdoğan kalabalığa da yeni bir vide izletti.


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