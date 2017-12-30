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İşte 'ın müjdesini verdiği o gemi

29 Aralık 2017, Cuma
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın Akdeniz'de sondaj yapmak için kullanacağı Deepsea Metro-2 isimli sondaj gemisi 'den geçti. İşte 'ın müjdesini verdiği o gemi...
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