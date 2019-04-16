İşte Bakan Albayrak ile Trump görüşmesinin perde arkası 16.04.2019 21:02

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD ziyareti sırasında Başkan Donald Trump ile bir araya geldi. Böylece tarihte ilk kez bir Türk bakan ABD Başkanı ile baş başa bir görüşme gerçekleştirmiş oldu. Görüşmede birbirinden önemli konular masaya yatırıldı. Ekonomide iş birliği ve S-400 konularının da görüşüldüğü toplantı oldukça verimli geçti. ABD'nin S-400 konusunda Türkiye'nin kararlılığını anlayarak yapıcı mesajlar verdiği ifade edildi. Türkiye ile ABD arasındaki ticaret hacminin 20 milyar dolardan 75 milyar dolara çıkarılmasını hedefleyen Bakan Albayrak, bu konuda temaslarda bulundu. Ayrıca bu görüşmenin ardından ABD ekonomi yönetimi ile Türk iş dünyasının bir araya geleceği öğrenildi.