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İşte Azez Cephesi'nde çatışma anları

26 Ocak 2018, Cuma
Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı kapsamında açılan cephelerden biri olan Azez'de terör örgütü YPG/PYD'li teröristlerle çatışmalar sürüyor. A Haber çatışma bölgesinden gelen son görüntüleri yayınladı. İşte o anlar...
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Ali Ali

Allah Mehmetçiğimizi ÖSO'yu korusun zaferlerle donatsın İnşallah.

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evet2
hayır0
cevapla 26.01.2018 15:38
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