İşte AYM'nin tahliye kararı verdiği Şahin Alpay

İşte AYM'nin tahliye kararı verdiği Şahin Alpay12 Ocak 2018, Cuma
Programda Şahin Alpay Fethullah Gülen ile ilgili, "İddianamede Fethullahçı Terör Örgütü oldukları gerekçesiyle... Yahu Allah aşkına hangi terör ne olmuş? Ne şiddet uygulanmış? Fethullah Gülen'in şiddetle ne alakası var, ulan siz kimi kandırabilirsiniz? Fethulah Gülen dünyanın en barışçıl din insanı. İslam dünyasının en barışçıl din adamı. Siz kim oluyorsunuz? Fethullah Gülen'e terörist diyecek kadar kim oluyorsunuz siz? Utanın be!" şeklinde konuşuyor.
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