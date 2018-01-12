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İşte AYM'nin tahliye kararı verdiği Şahin Alpay

12 Ocak 2018, Cuma
Tutuklu yargılanan FETÖ'nün gazetecileri Mehmet Altan ve Şahin Alpay hakkında AYM, bireysel başvurular üzerine 'hak ihlali' diyerek skandal bir tahliye kararı vermiş karar çok tartışılmıştı. Skandalın ardından İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi FETÖ sanığı Şahin Alpay ve Mehmet Altan'ın hakkında tutukluluğun devamına karar verdi. Yargılanan FETÖ'cü gazeteci Şahin Alpay'ın ise FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'e güzelleme yaptığı konuşması unutulmadı.

Programda Şahin Alpay Fethullah Gülen ile ilgili, "İddianamede Fethullahçı Terör Örgütü oldukları gerekçesiyle... Yahu Allah aşkına hangi terör ne olmuş? Ne şiddet uygulanmış? Fethullah Gülen'in şiddetle ne alakası var, ulan siz kimi kandırabilirsiniz? Fethulah Gülen dünyanın en barışçıl din insanı. İslam dünyasının en barışçıl din adamı. Siz kim oluyorsunuz? Fethullah Gülen'e terörist diyecek kadar kim oluyorsunuz siz? Utanın be!" şeklinde konuşuyor.
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