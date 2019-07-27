İşte AYM'nin skandal kararının arkasındaki gerçek

PKK/KCK terör örgütünün eş başkanı Bese Hozat istedi, 20 gün sonra bin 128 akademisyen devleti katliam yapmakla suçladı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan’ın da bulunduğu sekiz üye devleti katliam yapmakla suçlayan PKK/KCK terör örgütü bildirisine açıkça destek verdi. A Haber Televizyonu'nda yayınlanan ve Cansın Helvacı'nın sunduğu "Memleket Meselesi" programında; Anayasa Mahkemesi'nin devleti 'katliam yapmakla' suçlayan akademisyenlere verilen cezalarda hak ihlali kararı vermesi işlendi.
İşte AYM'nin skandal kararının arkasındaki gerçek27.07.2019 08:22
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