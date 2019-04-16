İşte ambulansa yol vermeyen maganda için istenen ceza

İstanbul, Bahçelievler'de 'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
İşte ambulansa yol vermeyen maganda için istenen ceza16.04.2019 11:40
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