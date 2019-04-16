İşte ambulansa yol vermeyen maganda için istenen ceza 16.04.2019 11:40

İstanbul, Bahçelievler'de 'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.