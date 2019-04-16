Haberler Web TV İşte ambulansa yol vermeyen maganda için istenen ceza

İşte ambulansa yol vermeyen maganda için istenen ceza

16.04.2019 11:40

İstanbul, Bahçelievler'de 'de ambulansın önüne geçerek yol vermemeye çalışan sürücü Muhammed Efkan Yetişmiş (23) hakkında "Trafik güvenliğini tehlikeye sokma" ve "Görevi yaptırmamak için direnme" suçlarından 9 aydan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları