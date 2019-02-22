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İşte 'Akrabaları temizleyin' talimatı veren Kılıçdaroğlu'nun aile meclisi!

22.02.2019 09:51

81 ilin yönetimine ‘akrabaları temizleyin’ talimatı veren CHP Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun meclis üyesi listesine kendi akrabalarını yerleştirdiği ortaya çıktı. Listeye göre Kılıçdaroğlu’nun eşinin yeğeni, Başkan Yardımcısı Adıgüzel’in dayısı, Salıcı’nın akrabası ilçe listesinde.


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