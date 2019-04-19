İşte Akdeniz'de operasyon anı! Uluslararası sularda 5 ton uyuşturucu böyle ele geçirildi 19.04.2019 11:52

İzmir merkezli olarak, Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından uluslararası sularda büyük bir uyuşturucu operasyonu gerçekleştirildi. Yaklaşık 5 ton toz esrar ele geçirilen operasyon kapsamında, uyuşturucu madde kaçakçısı olarak bilinen İ.Y. ile birlikte 15 kişi gözaltına alındı. İşte Akdeniz'de uluslararası sularda gerçekleştirilen “Birlik Operasyonu”na ait ilk görüntüler.