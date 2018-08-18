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İşte AK Parti'nin yeni tanıtım filmi

18 Ağustos 2018, Cumartesi

AK Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yaptı. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlendi. İşte 17. yıla özel tanıtım filmi..

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