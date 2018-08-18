AK Parti 6'ncı Olağan Büyük Kongresi, Ankara Arena Spor Salonu'nda başladı. Kongrenin açılış konuşmasını AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Ataş yaptı. Divan Başkanı Mehmet Ali Şahin'in konuşmasının ardından tanıtım filmi izlendi. İşte 17. yıla özel tanıtım filmi...
İşte AK Parti'nin yeni tanıtım filmi18 Ağustos 2018, Cumartesi
- İşte AK Parti'nin yeni tanıtım filmi
- TEM'in Bolu geçişinde bayram yoğunluğu
- Başkan Erdoğan: "Dünyaya farklı bir mesaj vereceğiz"
- AK Parti 6. Olağan Kongresi
- İnegöl'de zincirleme kaza: 1 ölü, 30 yaralı
- Trump'tan skandal Türkiye açıklaması
- Erzincan'da kavga! 4 kişi hayatını kaybetti
- Son dakika... İstanbul'da yol durumu nasıl? İşte İstanbul trafiğinde son durum
- Yamaç paraşütüyle atlayan tatilcilerin zor anları
- BRICS ülkeleri neden hedefte?
- Taksim’de kadını sürükleyerek kapkaç yapan zanlılar kameraya böyle yakalandı
- Dünyaca ünlü Youtuber'dan ABD'nin Türkiye saldırılarına kapak!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.