İşte AK Parti'nin seçim şarkısı

AK Parti'nin 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimler için çalınacak şarkısı belli oldu. İşte büyük heyecan yaratan o şarkı...
İşte AK Parti'nin seçim şarkısı31 Ocak 2019, Perşembe
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