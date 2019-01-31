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İşte AK Parti'nin seçim şarkısı

31 Ocak 2019, Perşembe

AK Parti'nin 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan seçimler için çalınacak şarkısı belli oldu. İşte büyük heyecan yaratan o şarkı...


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