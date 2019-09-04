İşte AK Parti'nin kamp tarihi! 04.09.2019 16:33

AK Parti'nin merakla beklenen kampı 4 Ekim'de başlayacak. Başkan Erdoğan'ın da katılacağı kamp, Kızılcahamam'daki Eliz Otel'de düzenlenecek. Parti genel başkan yardımcıları ve kabine üyelerinin sunum yapacağı kampta 2023 hedefleri ele alınacak.

AK Parti'nin 29'uncu değerlendirme ve istişare kampı 4-5-6 Ekim'de Kızılcahamam'da yapılacak.

Kızılcahamam'daki Eliz Otel'de düzenlenecek kampa, AK Parti kurucuları, ana kademe, kadın kolları ve gençlik kolları Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri, kabine üyeleri ve milletvekilleri katılacak.

Açılış ve kapanış konuşmalarını Başkan ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı kampta, AK Parti genel başkan yardımcıları ve kabine üyelerinin birer sunum yapması bekleniyor.

Yerel seçimlerin ardından 26 Nisan'da gerçekleşen son kampta seçim sonuçlarını değerlendiren AK Parti kadroları, bu kampta da 2023 hedeflerini ele alacak.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın koordinasyonunda Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki çalışma tamamlanarak Başkan Erdoğan'a sunulmuştu.

AK Parti'nin 2 Eylül'deki MYK toplantısında Oktay tarafından üyelere kapsamlı bir sunum yapıldı. Kızılcahamam kampında da çalışmaya ilişkin bir sunum yapılması bekleniyor.