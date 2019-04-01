31 Mart yerel seçimlerinde oy sayımında büyük usulsüzlükler olduğu tespit edildi. İstanbul Sancaktepe ilçesinde 1212 sandıkta Cumhur ittifakı AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım’ın 131 oy aldığı, seçim sandık sandık tutanağına 1 oy olarak yazıldığı tespit edildi. Binali Yıldırım’ın aldığı 130 oy seçim sandık tutanağına yazılmaması “skandal” olarak değerlendirdi. İşte iptal edilen geçersiz oylar ve usulsüzlükler...
İşte AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerde yapılan o usulsüzlükler .01.04.2019 19:04
- İşte AK Parti'nin güçlü olduğu ilçelerde yapılan o usulsüzlükler .
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