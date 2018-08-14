Kurulduğu 2001 yılından bu yana gerçekleştirdiği reformlar ve icraatlarıyla Türk siyasetine damgasını vuran AK Parti 17. yaşını kutluyor. 80 yılda yapılamayan birçok köklü değişikliğin altına imzasını atan AK Parti ekonomik ve siyasi istikrardan rahatsız olan çevrelerin hedefi oldu. Darbe girişimlerine ve provokasyonlara maruz kaldı ama lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde bunların hepsini atlatmasını bildi. İşte Türk siyasetinin lokomotifi AK Parti'nin başarılarla dolu 17 yılının hikayesi...
İşte AK Parti'nin başarılarla dolu 17 yılının hikayesi14 Ağustos 2018, Salı
- AK Parti 17 yaşında
- İşte AK Parti'nin başarılarla dolu 17 yılının hikayesi
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