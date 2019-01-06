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İşte AK Parti manifestosunun detayları! 1994 vurgusu dikkat çekti

06 Ocak 2019, Pazar

AK Parti'nin yerel seçimler manifestosunda '1994 yılı' vurgusu yapılacak. A Haber muhabiri Levent Eke AK Parti'nin 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerdeki manifestosunun detaylarını canlı yayında aktardı.


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