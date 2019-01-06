AK Parti'nin yerel seçimler manifestosunda '1994 yılı' vurgusu yapılacak. A Haber muhabiri Levent Eke AK Parti'nin 31 Mart 2019 Pazar günü gerçekleştirilecek olan yerel seçimlerdeki manifestosunun detaylarını canlı yayında aktardı.
İşte AK Parti manifestosunun detayları! 1994 vurgusu dikkat çekti06 Ocak 2019, Pazar
- İşte AK Parti manifestosunun detayları! 1994 vurgusu dikkat çekti
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