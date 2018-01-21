Yol Durumu

İşte Afrin'in bombalanma anı!

20 Ocak 2018, Cumartesi
TSK, saat 17.00'de başlayan harekatta Afrin'deki 7 bölgede belirlenen 113 PYD/PKK hedefinden 108'inin vurulduğunu duyurmuştu. Afrin'de vurulan terör noktalarından görüntüler gelmeye başladı, işte operasyonun havadan yapılan bombardımanın en net görüntüsü.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları