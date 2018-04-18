Yol Durumu

İşte Adil Gür'den son anket sonuçları açıklaması!

17 Nisan 2018, Salı

Toplumsal konulardaki araştırmalarıyla dikkat çeken A&G’nin sahibi Adil Gür, A Haber Memleket Meselesi programında son seçim anketini açıkladı. MHP lideri Devlet Bahçeli, bugün meclisteki grup toplantısında 2019'da yapılması planlanan genel seçimlerin 26 Ağustos 2018 tarihinde yapılması tavsiyesini gündeme getirmişti. İşte 2018'de erken seçim olması halinde partilerin ve adayların alabileceği muhtemel oy oranları anket sonuçları...

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları