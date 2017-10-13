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İşte ABD'nin yalan söylediğinin belgesi

11 Ekim 2017, Çarşamba

A Haber Arka Plan programında Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok canlı yayında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arka Plan programında 'Vize krizi' masaya yatırılırken Üçok, 'ABD Dışişleri Sözcüsü dünyanın gözü önünde herkese yalan söylüyor' açıklamasında bulundu

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