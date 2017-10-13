A Haber Arka Plan programında Emekli Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok canlı yayında çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Arka Plan programında 'Vize krizi' masaya yatırılırken Üçok, 'ABD Dışişleri Sözcüsü dünyanın gözü önünde herkese yalan söylüyor' açıklamasında bulundu
İşte ABD'nin yalan söylediğinin belgesi11 Ekim 2017, Çarşamba
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