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İşte ABD'nin inkar ettiği silahlar

15 Şubat 2018, Perşembe
ABD'nin terör aşkı bitmiyor. PKK/PYD'li teröristleri silaha boğan ABD'nin yaptığı bu alçaklık yüzüne vurulunca da inkara kalkışıyor. İşte ABD'nin inkar ettiği ağır silahlar.
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