A Haber’in hazırladığı klip büyük ilgi gördü. Emperyalist güçlerin ekmeğine yağ sürüp ülkesini karalayan ve millet düşmanlığında birleşen odakların kirli yüzlerinin ortaya serildiği klip, “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır. Susamam derken susanlar şeytan mıyım değil miyim? diye sorun kendinize” ifadeleriyle sona eriyor... Video klip sosyal medyada kısa süre içerisinden paylaşım ve beğeni rekorları kırdı.
İşte A Haber'in sosyal medyada çok konuşulan o klibi! Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır (Video)29.09.2019 22:08
- İşte A Haber'in sosyal medyada çok konuşulan o klibi! Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır (Video)
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