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İşte 28 Şubat süreci ve FETÖ ilişkisini anlatan o video

28.02.2019 09:47

28 Şubat postmodern darbesinin medya ayağı olan Tuncay Özkan, 28 Şubat sürecinin baş aktörü olan Fetullah Gülen'i o dönem yaptığı haberlerle aklamaya çalışmıştı. MİT belgelerinde adı geçen Fetullah Gülen'in karşısında el pençe divan oturarak ropörtaj yapan Özkan, sürecin medya ayağını yönetmişti.


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