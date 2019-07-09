Haberler Web TV İşte 2019 model belediyecilikte CHP farkı! İzmir'in göbeğinde kimyasal çöp dağları

İşte 2019 model belediyecilikte CHP farkı! İzmir'in göbeğinde kimyasal çöp dağları

09.07.2019 22:11

İzmir’in göbeğinde toplanmayan çöplerden oluşan çöp dağları vatandaşları isyan ettirdi. Kimyasal yanıcı maddelerden oluşan çöp yığınlarında defalarca yangın çıkması sonucu dükkanlarının yanma riskiyle karşı karşıya kaldıklarını belirten esnaf, fare, sinek ve kötü kokudan duramadıklarını belirterek yetkililere seslendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları