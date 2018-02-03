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İşte 2018 istihdam teşvikleri

02 Şubat 2018, Cuma
AK Parti hükümetinin vatandaşın cebini rahatlatacak yeni adımlar atmasının yanı sıra atama bekleyen öğretmenlere de 5 bin kişilik kadro müjdesi geldi. Hükümetin oluşturduğu ve meclise sunulan torba yasadaki o teşvikleri A Haber muhabiri Murat Ovucu özetledi.
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