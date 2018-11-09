İşte 1980'li yıllarda Savaş Ay'ın gizli kamerasından Türkiye'deki hastanelerin içler acısı durumu 09 Kasım 2018, Cuma

5 yıl önce bugün (9 Kasım 2013) aramızdan ayrılan merhum Gazeteci savaş Ay'ın 1980'li yıllarda hasta kılığına girerek gizli kamera ile yaptığı çekimlerde Türkiye'deki hastanelerin ve sağlık hizmetlerinin içler acısı durumunu TRT ekranlarına böyle taşımıştı. İşte Savaş Ay'ın hasta kılığına girerek hastanenin acil servisine başvurduğunda başına gelenler...