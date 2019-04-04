Haberler Web TV İşte 19 sandıkta CHP'nin hırsızlığını gösteren belge

İşte 19 sandıkta CHP'nin hırsızlığını gösteren belge

04.04.2019 13:31

"Türkiye cumhuriyeti tarihinin en şaibeli seçimini geride bıraktık" diyen A Haber Yurt Haberler Müdürü Kerim Ulak, "Her geçen gün her geçen dakika sandıklardaki şaibeyi büyütüyor. Sandıklarda yapılan usulsüzlükler inanılmaz bir duruma ulaşmış durumda." dedi. Kerim Ulak, canlı yayında 19 tane sandıkta yapılan usulsüzlükleri ve hırsızlıkları kanıtlayan belgeleri gösterdi...


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