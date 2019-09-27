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İşte 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki bakım platformu! Depremde hasar gördüğü iddia edilmişti

27.09.2019 14:57

İstanbul'da dün yaşanan deprem sonrası tartışmalara yol açan bakım platformu, görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde köprüde herhangi bir hasarın söz konusu olmadığı görülüyor.


İstanbul'da dün Silivri merkezli 5.8 büyüklüğündeki depremde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün bir fotoğrafı ile hasar oluştuğu iddiası gündeme gelmişti. Çok geçmeden sırrı çözülen fotoğrafta yer alan görüntünün köprünün bakımında kullanılan platform olduğunu anlaşılmıştı.

Herhangi bir hasarın olmadığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yer alan bakım platformu, köprü üzerinden görüntülendi. Köprü üzerinden çekilen görüntülerde iddia edildiği gibi bir hasarın söz konusu olmadığı net bir şekilde görülüyor.

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