İstanbul’un semt semt jeolojik röntgeni! Hangi ilçelerin zemini daha sağlam? 08.10.2019 16:32

Yaşanan 5.8’lik deprem herkesi 20 yıllık uykusundan uyandırdı. Deprem; bütçemizi, psikolojimizi, gündelik ve sosyal hayatımızı etkileyen çok boyutlu bir mesele. Onunla baş etmeyi öğrenmek de yine çok aşamalı bir bakış açısı gerektiriyor. Peki, Hangi ilçelerin zemini daha sağlam? İstanbul'un hangi bölgeleri deprem için en riskli bölgeler? Şehrin hangi bölgesi daha güvenli? Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Şükrü Ersoy A Haber canlı yayınında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan İstanbul’un jeolojik durumunu gösteren haritayı inceleyip aktardı. İşte İstanbul'un semt semt jeolojik röntgeni...