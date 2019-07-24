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İstanbul'un şato görünümlü Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalı'sı satışta! Boris Johnson detayı...

24.07.2019 16:47

İstanbul Boğazı'nın mimarisiyle en dikkat çeken yalılarından, şato görünümlü Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı 550 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Sultan II. Abdülhamit dönemi nazırlarından Müşir Zeki Paşa için yapılan yalının satış rakamı, dünyada zaman zaman satışa çıkarılan bazı adalardan bile pahalı. Öte yandan İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'un dedesinin de burada kaldığı belirtiliyor.


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