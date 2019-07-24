İstanbul Boğazı'nın mimarisiyle en dikkat çeken yalılarından, şato görünümlü Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalısı 550 milyon TL'ye satışa çıkarıldı. Sultan II. Abdülhamit dönemi nazırlarından Müşir Zeki Paşa için yapılan yalının satış rakamı, dünyada zaman zaman satışa çıkarılan bazı adalardan bile pahalı. Öte yandan İngiltere'nin yeni Başbakanı Boris Johnson'un dedesinin de burada kaldığı belirtiliyor.
İstanbul'un şato görünümlü Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalı'sı satışta! Boris Johnson detayı...24.07.2019 16:47
- İşte Adnan Oktar Silahlı Suç Örgütü'nün şifreleri
- Bursa'da hortum paniği
- Son dakika haberi: Düzce "afet bölgesi" ilan edildi
- Merih Demiral Inter'e karşı galibiyeti getirdi! İşte Merih Demiral'ın İnter'e golü
- İstanbul'un şato görünümlü Tophane Müşiri Zeki Paşa Yalı'sı satışta! Boris Johnson detayı...
- Antalya, Instagram'da İbiza'yı sollayıp geride bıraktı
- Merasim Sokak saldırısının hesabı soruldu! Saldırının failleri öldürüldü
- İşte Erbil'deki hain saldırı anı! Türk diplomatı böyle şehit etmişler
- Başkan Erdoğan vekillerden sonra teşkilatla buluşacak! İlk ziyaret baba ocağı Rize'ye
- Bakan Çavuşoğlu önemli detayı açıkladı! Hakan Atilla daha önce Türkiye'ye gelebilirdi ama...
- Üsküdar'da metrobüs kazası! Çok sayıda yaralı var
- Hakan Atilla Başkan Erdoğan ile telefonda konuştu! İşte o anlar
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.