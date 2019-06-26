İstanbul'un göbeğinde skandal görüntü! Motosikletli maganda yakalandı 26.06.2019 23:21

İstanbul’da motosiklet sürücüsü, seyir halinde olan motosikletin arkasında otururken kız arkadaşının üstünden atlamış ve motosikletin gidonunun başına geçmişti. Olayın basına yansımasının ardından polis ekipleri motosiklet sürücüsü B.S. ile E.A.’yı yakaladı. 2361’er lira para cezasına çarptırılan şahıslar, polis merkezine götürüldü.