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İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma!

10.05.2019 12:14

Maltepe'de dün iki grup arasında güpegündüz silahlı çatışma çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde çocuklar ve kadınlar panikle etrafa kaçışırken çatışmada seken kurşun nedeniyle kadın sırtından yaralandı.


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