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İstanbul'un göbeğinde korkunç olay! Oğlunun gözü önünde kurşun yağmuruna tuttu

02.09.2019 22:43

İstanbul Şişli'de, bir kişi, 8 yaşındaki oğluyla evinden çıktığı sırada henüz belirlenemeyen bir nedenle kurşun yağmuruna tutuldu. Oğlunun gözleri önünde karnından ve ayaklarından vurulan kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, saldırgan polise teslim oldu.


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