İstanbul'un göbeğinde “insanlık ölmüş” dedirten olay 11 Aralık 2018, Salı

Nişantaşı’da işlek bir caddede doktordan çıktığı öğrenilen yaşlı adam, kaldırımda yürüdüğü esnada kalp krizi geçirdi. Kriz geçirdiğini gören vatandaşlar adamı karga tulumba otomobile taşıdı ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Caddede onlarca doktor muayenehanesi olmasına rağmen hiçbir doktorunun gelip de müdahale etmemesi “insanlık ölmüş” dedirtti.