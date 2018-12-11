Nişantaşı’da işlek bir caddede doktordan çıktığı öğrenilen yaşlı adam, kaldırımda yürüdüğü esnada kalp krizi geçirdi. Kriz geçirdiğini gören vatandaşlar adamı karga tulumba otomobile taşıdı ardından da ambulansla hastaneye kaldırıldı. Caddede onlarca doktor muayenehanesi olmasına rağmen hiçbir doktorunun gelip de müdahale etmemesi “insanlık ölmüş” dedirtti.
İstanbul'un göbeğinde “insanlık ölmüş” dedirten olay11 Aralık 2018, Salı
- Kim Milyoner Olmak İster 792. bölümün en zor sorusu!
- Beşiktaş'ta toprak kayması
- İstanbul'un göbeğinde “insanlık ölmüş” dedirten olay
- Esenyurt'ta yol çöktü, işçi servisindeki 3 kişi yaralandı
- 45. Altın Kelebek Ödülleri'nde Hadise'nin şapkası olay oldu!
- İşitme engelli öğrenciye öğretmeden dayak iddiası...İşitme engelli öğrencinin dayak yediği anlar kamerada
- Cedi Osman Hz. Muhammed'in sünnetini yerine getirdi
- Kılıçdaroğlu'ndan vaat var maaş yok!
- Fatih Portakal'dan skandal "sokaklara çıkın" provokasyonu
- Akıncı Üssü Davası'nda gizli tanık neler anlattı?
- Milyonlarca araç sahibine müjde! Hazine ve Maliye Bakanlığı açıkladı
- Komandolar sevk edildi! Hareketli saatler
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.