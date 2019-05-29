İstanbul'un fethinin 566. yıldönümünde görsel şölen | Video 29.05.2019 22:42

İstanbul'un fethinin 566. yıldönümü, İstanbul Maltepe'deki etkinlik alanında gerçekleştirilecek programla kutlandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikler kapsamında özel sahne kurularak fethi anlatan film gösteriliyor. Lazer ve ışık gösterileriyle devam edecek etkinlikte Kuran dinletisi sunulacak ayrıca mehteran konseri verilecek.

Bir çağ kapatıp, yeni bir çağ başlatan İstanbul'un Fethi'nin 566. yılını İstanbullularla birlikte Maltepe Sahili'nde kutlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan kutlama programı kapsamında; 3D mapping, ışık ve lazerin birlikte kullanılacağı özel bir Fetih film gösterisi gerçekleştirilecek.



DEV SAHNEDE ÖZEL FİLM GÖSTERİMİ



50 m genişliğinde, 10 m yüksekliğinde kurulan sahnede, yüksek çözünürlüklü projektörler ile gösterim yapılacak. Yeni teknoloji hibrit ışık robotları, gökyüzü tarayıcıları ve ışık gösterileriyle mapping ve pyro şovları gerçekleştirilecek. Saat 21.30'da başlayan programda, İBB Mehter Takımı da bir konser verecek. Alanı dolduran İstanbullular, Fetih coşkusunu hep bir arada yaşayacak...